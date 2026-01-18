Восемь человек погибли при сходе лавин в австрийских Альпах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при сходе лавин в Альпах на территории Австрии, сообщает The Guardian.

Уточняется, что трое туристов из Чехии стали жертвами лавин в округе Мурталь, еще пятеро горнолыжников погибли в Понгау близ Зальцбурга.

Лавиноопасная ситуация установилась после обильных снегопадов. Местные власти выпустили соответствующее предупреждение, но несмотря на это находятся желающие прокатиться на лыжах вне официальных спусков.

Во вторник под лавиной на австрийском курорте Бадгастайн погиб 13-летний подросток из Чехии, катавшийся на нефоициальной трассе.

В прошлое воскресенье 58-летний горнолыжник погиб на тирольском курорте Верберг.

В соседней Швейцарии под лавиной погиб турист из Германии. Во Франции в прошлые выходные на горнолыжных курортах погибли шесть человек.