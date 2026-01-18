Поиск

Восемь человек погибли при сходе лавин в австрийских Альпах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при сходе лавин в Альпах на территории Австрии, сообщает The Guardian.

Уточняется, что трое туристов из Чехии стали жертвами лавин в округе Мурталь, еще пятеро горнолыжников погибли в Понгау близ Зальцбурга.

Лавиноопасная ситуация установилась после обильных снегопадов. Местные власти выпустили соответствующее предупреждение, но несмотря на это находятся желающие прокатиться на лыжах вне официальных спусков.

Во вторник под лавиной на австрийском курорте Бадгастайн погиб 13-летний подросток из Чехии, катавшийся на нефоициальной трассе.

В прошлое воскресенье 58-летний горнолыжник погиб на тирольском курорте Верберг.

В соседней Швейцарии под лавиной погиб турист из Германии. Во Франции в прошлые выходные на горнолыжных курортах погибли шесть человек.

Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

 Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

 Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 января

Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

 Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

Британский премьер считает ошибкой анонсированные Трампом пошлины против Европы

В ЕС увидели в угрозах Трампа опасность для трансатлантических отношений

Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

 Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Что произошло за день: суббота, 17 января

Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

 Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8171 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });