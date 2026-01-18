Французский министр предупредила, что последствия тарифов США почувствуют и в Штатах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, который угрожает европейским странам пошлинами в ответ на их противодействие его стремлению захватить Гренландию, тоже многое потеряет, заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.

"В этой эскалации таможенных пошлин он тоже многое потеряет, включая своих собственных сельхозпроизводителей, включая своих собственных промышленников", - сказала Женевар в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

По ее словам, Европейский союз обладает силой для возможного ответного удара. "Это ответ, к которому нужно подходить с осторожностью, потому что такая эскалация может нести смертельную опасность, но она также может быть смертельно опасной и для Соединенных Штатов", - считает французский министр.

По ее словам, взятие под американский контроль огромной автономной территории Дании "неприемлемо и невообразимо".

Президент Трамп написал 17 января в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения на Гренландии.

В воскресенье вечером в Брюсселе должно пройти внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС по ситуации вокруг Гренландии.

Французские СМИ сообщают, что в ближайшие часы ожидаются переговоры президента Эммануэля Макрона с его европейскими коллегами по поводу этого беспрецедентного кризиса между членами НАТО.