Трамп обсудил ситуацию вокруг Гренландии с генсеком НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте обсудил безопасность в Гренландии и арктическом регионе с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Рютте написал в социальной сети X в воскресенье.

Генсек Альянса подчеркнул, что стороны продолжат такие контакты, в частности, на Международном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности своей страны. При этом власти Дании, автономной территорией которой является остров, заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии неоднократно заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.