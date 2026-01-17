Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Запугивания или угрозы не могут повлиять на Францию и Европу ни на Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще, когда идет речь об обеспечении мира, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Тарифные угрозы неприемлемы и недопустимы в данном контексте. Европейцы ответят на них единым и скоординированным образом, если они подтвердятся. Мы обеспечим уважение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду говорить с нашими европейскими партнерами", - написал Макрон в соцсети X в субботу вечером.

По его словам, Франция "привержена суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами, этот принцип лежит в основе уважения страны к ООН и ее Уставу".

"Именно поэтому мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, и именно поэтому мы создали коалицию желающих для прочного и долгосрочного мира, для защиты этих принципов и нашей безопасности. Именно поэтому мы решили присоединиться к учениям, инициированным Данией в Гренландии", - говорится в сообщении.

Президент Франции подчеркнул верность этому решению и объяснил его тем, что "на карту поставлена безопасность в Арктике и на границах нашей Европы".

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи их участием в военных учениях в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп пояснил, что недоволен тем, что эти страны отправили военных в Гренландию "непонятно зачем".