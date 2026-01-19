Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Информационный экран на станции Мадрид-Пуэрта-де-Аточа-Альмудена-Грандес, 18 января 2026 г., Мадрид Фото: Europa Press via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек погиб и около 100 получили ранения в результате столкновения двух скоростных поездов на юге Испании вечером в воскресенье, сообщают местные СМИ.

По данным испанских СМИ, в двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что погиб 21 человек. Также сообщается, что около 100 человек получили ранения, 25 из них - серьезные.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в свою очередь заявил, что он внимательно следит за ситуацией.

Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif сообщает, что вечерний поезд из Малаги в Мадрид сошел с рельсов и врезался в поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.

По словам очевидцев, один из вагонов первого поезда полностью перевернулся.

В Adif уточнили, что железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии было прекращено.