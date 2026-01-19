Землетрясение произошло на севере Индии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в северной части Индии в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:21 по Москве землетрясения находился в 259 км севернее города Сопор в штате Джамму и Кашмир.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 35 км.