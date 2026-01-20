Землетрясение произошло близ Филиппин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Сулавеси у западного побережья острова Минданао (Филиппины) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 22:00 по Москве в понедельник (в 03:00 во вторник по местному времени) землетрясения находился в 75 км к юго-западу от города Котабато на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.