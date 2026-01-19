Поиск

Японские военные проследили за разведывательным кораблем ВМФ России у Окинавы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за передвижением российского разведывательного корабля класса "Вишня" (по кодификации НАТО) на юге страны вблизи Окинавы, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По данным Морских сил самообороны Японии, российский корабль был замечен вблизи островов префектуры Окинава еще 17 января. В воскресенье он прошел к северу от острова Мияко, а в понедельник приближался с юга и востока к острову Окинава.

Для наблюдения за действиями российского корабля были задействованы патрульные противолодочные самолеты Р-1 и Р-3С и патрульные корабли, говорится в сообщении.

НАТО Япония Окинава
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

 Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });