Японские военные проследили за разведывательным кораблем ВМФ России у Окинавы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за передвижением российского разведывательного корабля класса "Вишня" (по кодификации НАТО) на юге страны вблизи Окинавы, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По данным Морских сил самообороны Японии, российский корабль был замечен вблизи островов префектуры Окинава еще 17 января. В воскресенье он прошел к северу от острова Мияко, а в понедельник приближался с юга и востока к острову Окинава.

Для наблюдения за действиями российского корабля были задействованы патрульные противолодочные самолеты Р-1 и Р-3С и патрульные корабли, говорится в сообщении.