Силы самообороны Японии проследили за кораблем ВМФ РФ в проливе Лаперуза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за прохождением боевого корабля ВМФ России через пролив Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо, сообщил в среду японский Объединенный комитет начальников штабов.

По данным японских военных, корвет Тихоокеанского флот с бортовым номером 337 накануне проходил из Японского в Охотское море.

За его передвижением следили ракетные катера и патрульный противолодочный самолет P-3C Морских сил самообороны Японии.

По сообщению японского военного ведомства, в конце августа вдоль восточного побережья страны также фиксировалось прохождение российского разведывательный корабля Тихоокеанского флота класса "Вишня" с бортовым номером 208.