В Иерусалиме в детском садике отравились 55 детей

Два младенца умерли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Иерусалиме произошло массовое отравление детей в детском садике, пострадали 55 детей, двое четырехмесячных младенцев находятся в критическом состоянии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля. Позднее врачи подтвердили смерть двух младенцев.

Предполагаемая причина отравления - выделение угарного газа из обогревателя, который использовался в помещении без необходимой вентиляции, пишет издание со ссылкой на ивритоязычные израильские СМИ. В полиции пока заявили, что опасных для здоровья веществ или материалов в помещении не выявлено.

Садик работал в частной квартире в районе города, где живут ортодоксальные иудеи. В Минобразования газете Maariv сказали, что садик работал частным образом, без лицензии, ведомство не признает его работу законной.

Детей из помещения эвакуировали. На месте работают сотрудники экстренных служб.

