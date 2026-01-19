В Иерусалиме ищут причину массового отравления в детском саду

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В частном детском саду в Иерусалиме, где у детей произошло массовое отравление и два младенца погибли, не нашли признаков утечки газа, теперь проверяется версия пищевого отравления, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на инспектора Министерства окружающей среды.

Служба скорой помощи подтвердила гибель двух младенцев - трехмесячной девочки и четырехмесячного мальчика. По данным The Times of Israel, эти два ребенка находились в отдельном помещении. Всего пострадали 53 ребенка. Трех нянек задержали для допроса.

55 детей в возрасте от четырех месяцев до трех лет находились в четырех комнатах в многоквартирном жилом доме. KAN News сообщает, что это была пятикомнатная квартира. Это был частный садик и работал без лицензии, заявляли ранее в Минобразования Израиля, отмечая, что даже не знали о его существовании. Ha'aretz отмечает, что в садике не может быть больше 20 детей.

На видеокадрах, сделанных внутри садика, видно, что в каждой комнате много малышей, которые лежат на кроватях или сидят в колясках, один ребенок лежал рядом с унитазом в туалете. Израильские СМИ отмечают, что сад был явно переполнен и дети содержались в ненадлежащих условиях. Национальный совет по правам ребенка потребовал, чтобы полиция провела немедленное расследование, как так получилось, что садик работал без лицензии и надлежащего контроля.

Ивритоязычные СМИ ранее сообщали, что полиция подозревала, что дети могли отравиться из-за утечки газа из обогревателя при плохой вентиляции. Jerusalem Post пишет, что следов утечки газа в помещении не нашли, теперь проверяется версия пищевого отравления.