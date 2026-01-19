Поиск

В Иерусалиме ищут причину массового отравления в детском саду

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В частном детском саду в Иерусалиме, где у детей произошло массовое отравление и два младенца погибли, не нашли признаков утечки газа, теперь проверяется версия пищевого отравления, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на инспектора Министерства окружающей среды.

Служба скорой помощи подтвердила гибель двух младенцев - трехмесячной девочки и четырехмесячного мальчика. По данным The Times of Israel, эти два ребенка находились в отдельном помещении. Всего пострадали 53 ребенка. Трех нянек задержали для допроса.

55 детей в возрасте от четырех месяцев до трех лет находились в четырех комнатах в многоквартирном жилом доме. KAN News сообщает, что это была пятикомнатная квартира. Это был частный садик и работал без лицензии, заявляли ранее в Минобразования Израиля, отмечая, что даже не знали о его существовании. Ha'aretz отмечает, что в садике не может быть больше 20 детей.

На видеокадрах, сделанных внутри садика, видно, что в каждой комнате много малышей, которые лежат на кроватях или сидят в колясках, один ребенок лежал рядом с унитазом в туалете. Израильские СМИ отмечают, что сад был явно переполнен и дети содержались в ненадлежащих условиях. Национальный совет по правам ребенка потребовал, чтобы полиция провела немедленное расследование, как так получилось, что садик работал без лицензии и надлежащего контроля.

Ивритоязычные СМИ ранее сообщали, что полиция подозревала, что дети могли отравиться из-за утечки газа из обогревателя при плохой вентиляции. Jerusalem Post пишет, что следов утечки газа в помещении не нашли, теперь проверяется версия пищевого отравления.

Израиль Иерусалим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });