Хедж-фонд TCI в 2025 году заработал для инвесторов рекордные в истории отрасли $18,9 млрд

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Хедж-фонд TCI Fund Management британского миллиардера Криса Хона в 2025 году заработал для инвесторов рекордные в истории отрасли $18,9 млрд, говорится в отчете Edmond de Rothschild Group.

Предыдущий рекорд принадлежал хедж-фонду Citadel Кена Гриффина, заработавшему $16 млрд в 2022 году. Фонды Джона Полсона, игравшего на понижение рынка жилья, в 2007 году получили $15 млрд.

Второе место по прибыли от инвестиций в минувшем году занял Bridgewater Associates Рэя Далио ($15,6 млрд), третье - D.E. Shaw ($12,7 млрд).

Доходность TCI в прошлом году составила 27% с учетом комиссионных. Фонду помогли многомиллиардные вложения в оборонно-аэрокосмические Airbus, Safran и GE Aerospace, пишет Financial Times.

Хон инвестирует в компании, которые, как он считает, имеют сильные конкурентные преимущества. Например, аэрокосмические компании могут владеть ценной интеллектуальной собственностью и инфраструктурой, которые защищают их от конкурентов.

На конец прошлого года размер активов под управлением TCI составлял $77,1 млрд. По этому показателю он уступил в рэнкинге Edmond de Rothschild только фондам Millennium Management и Elliott Investment Management.

С момента основания в 2003 году TCI заработал для инвесторов $68,4 млрд - это пятый результат за всю историю. Лидерство по этому показателю сохраняет основанный в 1990 году Citadel с $90,4 млрд, включая $7,4 млрд за 2025 год.