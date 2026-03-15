Поиск

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Власти нескольких стран выразили согласие участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они не просто согласились, но считают, что это - отличная идея", - сказал он в интервью NBC News.

В то же время Трамп не стал говорить, о каких странах идет речь.

В субботу американский президент заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло быстро и успешно.

Трамп также заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны, по его мнению, направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

 Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

