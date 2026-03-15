Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти сообщили США, что испытывают крупные проблемы с запасами ракет-перехватчиков, передает Semafor со ссылкой на источник.

"Израиль на этой неделе проинформировал США, что у него критически сильно уменьшаются запасы перехватчиков против баллистических ракет в то время, как разгорается конфликт с Ираном, заявил американский чиновник в беседе с Semafor", - сообщает портал.

"Это то, что мы ожидали и предвидели", - сказал неназванный представитель американских властей.

По данным портала, Израиль вступил в нынешние боевые действия, уже имея мало ракет-перехватчиков, истраченных за время конфликта с Ираном летом 2025 года. Также неясно, собираются ли США продавать или передавать Израилю боеприпасы из своих арсеналов.

В то же время собеседник Semafor заверил, что США не испытывают такого же дефицита с этим типом боеприпасов. Он прибавил, что Израиль уже предлагает варианты для решения проблемы нехватки перехватчиков.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, США за 12 дней конфликта с Ираном в июне 2025 года потратили более 150 ракет систем ПРО THAAD - примерно четверть всего арсенала этих боеприпасов на то время. По некоторым данным, в ходе нынешнего конфликта за его первые пять дней США израсходовали ракет зенитных ракетных комплексов Patriot на $2,4 млрд.