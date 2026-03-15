Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти сообщили США, что испытывают крупные проблемы с запасами ракет-перехватчиков, передает Semafor со ссылкой на источник.

"Израиль на этой неделе проинформировал США, что у него критически сильно уменьшаются запасы перехватчиков против баллистических ракет в то время, как разгорается конфликт с Ираном, заявил американский чиновник в беседе с Semafor", - сообщает портал.

"Это то, что мы ожидали и предвидели", - сказал неназванный представитель американских властей.

По данным портала, Израиль вступил в нынешние боевые действия, уже имея мало ракет-перехватчиков, истраченных за время конфликта с Ираном летом 2025 года. Также неясно, собираются ли США продавать или передавать Израилю боеприпасы из своих арсеналов.

В то же время собеседник Semafor заверил, что США не испытывают такого же дефицита с этим типом боеприпасов. Он прибавил, что Израиль уже предлагает варианты для решения проблемы нехватки перехватчиков.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, США за 12 дней конфликта с Ираном в июне 2025 года потратили более 150 ракет систем ПРО THAAD - примерно четверть всего арсенала этих боеприпасов на то время. По некоторым данным, в ходе нынешнего конфликта за его первые пять дней США израсходовали ракет зенитных ракетных комплексов Patriot на $2,4 млрд.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США THAAD Patriot
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });