Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал соседние с Ираном государства выслать со своей территории американских военных, так как их присутствие ставит эти страны под удар.

"Иран призывает братских соседей выслать зарубежных агрессоров, особенно с учетом того, что агрессоры учитывают только интересы Израиля", - написал Аракчи в социальной сети X в субботу.

По словам министра, "зонтик безопасности США оказался полон дыр", и вместо того, чтобы предотвращать возможные удары, присутствие американских военных, наоборот, создают странам дополнительные угрозы.

Он также утверждает, что сейчас США просят у других стран, в частности у Китая, помощи в том, чтобы сделать Ормузский пролив безопаснее.

Аракчи повторил звучавшие ранее заявления иранских властей, что Ормузский пролив закрыт не полностью, а только для судов, имеющих отношение к врагам Ирана.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи США Иран
