В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье открылись участки для голосования на референдуме по новой Конституции страны.

Участковые комиссии начали работу в 6:00 (4:00 мск), само голосование началось в 7:00 (5:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). После закрытия участков начнется подсчет голосов, на который отводится не более 12 часов.

Всего организовано более 10,4 тыс. участков голосования, из них 71 находится в 54 зарубежных странах.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7:00 (5:00 мск) 15 марта 2026 года в регионах все 10 тыс. 388 участков приступили к голосованию", - сообщил на брифинге в воскресенье заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Мухтар Ерман.

Он уточнил, что на 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 (4:00 мск).

"В списки включено 12 млн 461 тыс. 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 тыс. 514 открепительных удостоверений на право голосования. В республике всего 10 тыс. 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участок в 54 странах", - сказал Ерман.

Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Вариантов ответа предусмотрено два: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".

Для голосования на референдуме изготовлено более 12 млн 586 тыс. бюллетеней, текст которых напечатан на казахском и русском языках.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в референдуме обладают 12 млн 461 тыс. 796 человек. Референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право голоса. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если "за" проголосовали более половины участников.

Результаты референдума будут оглашены не позднее семи дней со дня голосования - до 21 марта.

Наблюдать за конституционным референдумом будут представители 38 иностранных государств и 11 международных и региональных организаций, в том числе от СНГ, МПА СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, Организации тюркских государств, ПА ОДКБ и других. Для освещения референдума также аккредитованы 185 представителей 68 иностранных СМИ из 31 страны.

Новая Конституция Казахстана, в случае одобрения, вступит в силу с 1 июля 2026 года. Основные новшества: введение должности вице-президента, однопалатный парламент, который будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана - Народный совет, который наделяется законодательной инициативой.