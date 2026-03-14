Поиск

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в субботу, что принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, "ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", до 15 сентября 2026 года.

"Индивидуальные (санкционные - ИФ) списки будут по-прежнему применяться к примерно 2,6 тыс. физических и юридических лиц (...) Действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в списках лицам и организациям", - говорится в опубликованном сообщении совета.

В результате пересмотра санкций совет решил не продлевать действие списков на двух физических лиц и исключить из списка пять умерших лиц.

Совет ЕС заявил, что Евросоюз продолжит оказывать "в координации с партнерами и союзниками-единомышленниками всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу".

Согласно коммюнике совета, "ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию".

Евросоюз ЕС Совет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
