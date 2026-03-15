Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - С начала американской военной операции на Ближнем Востоке по меньшей мере 17 судов и морская буровая платформа подверглись нападениям Ирана в заливах, следует из данных Центра морских торговых операций Британии (UKMTO).

Восемь коммерческих судов, в том числе танкеры и контейнеровозы, а также морская буровая установка были атакованы в Персидском заливе, пять судов - в Ормузском проливе и четыре судна - в Оманском заливе.

По ним были нанесены иранские удары с использованием снарядов, ударных БПЛА и катеров-беспилотников, информирует UKMTO.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Оманский залив Персидский залив Ормузский пролив
