Среднедушевые доходы в Китае в 2025 г. выросли на 5%, расходы - на 4,4%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2025 году увеличились на 5% и достигли 43,377 тыс. юаней ($6,2 тыс.), по данным Государственного статистического управления страны.

Показатель с учетом инфляции также составил 5%.

При этом темпы роста доходов сельского населения оказались выше, чем у городских жителей. В городах показатель поднялся на 4,3% - до 56,5 тыс. юаней (на 4,2% с учетом инфляции), в сельской местности - на 5,8%, до 24,46 тыс. юаней (на 6% с учетом инфляции).

Потребительские расходы на душу населения в прошлом году составили 29 476 юаней, что на 4,4% выше показателя за 2024 год (с учетом инфляции - также на 4,4%). Средние затраты на продукты питания, табак и алкоголь составили 29,3% от общего объема расходов по сравнению с 29,8% годом ранее.

На услуги в прошлом году пришлось 46,1% расходов, как и в 2024 году.

Розничные продажи в Китае по итогам 2025 года повысились на 3,7% и достигли 50,12 трлн юаней ($7,15 трлн).

Как сообщалось ранее, по данным ГСУ, по итогам 2025 года потребительские цены в Китае в целом не изменились.

Китай
