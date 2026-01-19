Поиск

Умер модельер Валентино Гаравани

Умер модельер Валентино Гаравани
Фото: Jason Kempin/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Итальянский модельер Валентино Гаравани, основавший дом моды Valentino, умер в возрасте 93 лет, сообщает в понедельник Reuters.

Причины смерти Гаравани не уточняются. Согласно сообщению, он скончался в своем доме в Риме в окружении близких.

Церемония прощания пройдет в среду и четверг, похороны пройдут в Риме в пятницу.

Валентино основал одноименный дом моды в 1960 году. Своей главной миссией он считал необходимость подчеркнуть красоту женщины. "Женщина должна чувствовать, будто она сияет", - говорил модельер.

Его коллекции пользовались огромной популярностью. В числе его творений свадебное платье для Жаклин Кеннеди на ее свадьбу со вторым мужем - предпринимателем и судовладельцем Аристотелем Онассисом, наряд для иранской императрицы Фарах Пехлеви, в котором она бежала из страны во время Исламской революции в 1979 году, а также платье для первой леди Франции Бернадетт Ширак на церемонию инаугурации ее мужа Жака Ширака в 1995 году.

Он представил свою последнюю коллекцию в 2008 году. В том же году вышел документальный фильм "Валентино: Последний Император". Впоследствии в СМИ стали часто использовать именно это прозвище модельера.

