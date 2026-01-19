Поиск

ЕС призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать прекращение огня

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЕС приветствует достигнутое 18 января прекращение огня между переходными сирийскими властями и Сирийскими демократическими силами (СДС), заявил Ануар аль-Ануни - представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить любые боевые действия, полностью реализовать согласованные меры по деэскалации, а также обеспечить защиту гражданских лиц", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что настоящий инклюзивный переходный период в Сирии должен включать интеграцию всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке страны в государственные институты и защиту прав курдов.

"Мы также приветствуем подтверждение обязательства Сирии бороться против терроризма в рамках международной коалиции", - добавил аль-Ануни.

В минувшее воскресенье после периода боевых действий сирийское правительство и СДС договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех участках конфликта. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

Сирия Брюссель ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });