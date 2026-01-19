ЕС призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать прекращение огня

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЕС приветствует достигнутое 18 января прекращение огня между переходными сирийскими властями и Сирийскими демократическими силами (СДС), заявил Ануар аль-Ануни - представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить любые боевые действия, полностью реализовать согласованные меры по деэскалации, а также обеспечить защиту гражданских лиц", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что настоящий инклюзивный переходный период в Сирии должен включать интеграцию всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке страны в государственные институты и защиту прав курдов.

"Мы также приветствуем подтверждение обязательства Сирии бороться против терроризма в рамках международной коалиции", - добавил аль-Ануни.

В минувшее воскресенье после периода боевых действий сирийское правительство и СДС договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех участках конфликта. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.