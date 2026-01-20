Поиск

Сирийский президент обсудил с Трампом права курдов на фоне перемирия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом гарантии прав курдов на фоне достигнутого на минувшей неделе прекращения огня между переходными сирийскими властями и Сирийскими демократическими силами (СДС).

"В ходе беседы обе стороны подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту курдского населения в рамках сирийского государства", - говорится в заявлении переходной сирийской администрации, которое цитируют ближневосточные СМИ.

Уточняется, что аш-Шараа и Трамп также "подтвердили важность сохранения единства и независимости сирийской территории", а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

В минувшее воскресенье после периода боевых действий сирийское правительство и СДС договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех участках конфликта. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

