Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс Дубай - Казань, совершил вынужденную посадку в Баку (Азербайджан).

"Капитан воздушного судна авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Казань, по технической причине запросил вынужденную посадку в международном аэропорту Гейдара Алиева", - сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолет Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени (23:04 по Москве).

"Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности", - подчеркивается в сообщении.