Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

При этом основным инструментом денежно-кредитной политики китайского ЦБ теперь служит ставка по семидневным операциям обратного РЕПО.

