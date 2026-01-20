Китай в 2025 году снизил импорт нефти из РФ на 7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2025 года вновь сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, однако общий объем ее поставок снизился к предыдущему году на 7,1% до 100,72 млн тонн, говорится в данных Главного таможенного управления КНР.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти из РФ в Китай в прошлом году составил 2,04 млн баррелей в сутки против 2,19 млн б/с в предыдущем. Российское сырье обошлось Пекину в $49,8 млрд, что на 20% меньше, чем в 2024 году.

Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР по-прежнему является Саудовская Аравия. В 2025 году королевство нарастило поставки на 2,7% до 80,76 млн тонн (или 1,6 млн б/с). Пекин заплатил за саудовскую нефть в прошлом году $43,52 млрд - на 9% меньше, чем годом ранее.

Ирак в 2025 году вернулся в лидирующую тройку экспортеров нефти в Китай, нарастив поставки на 1,2% до 64,62 млн тонн (или 1,25 млн б/с). Затраты КНР на нефть из Ирака за год снизились почти на 10% до $33,38 млрд.

Поставки из Малайзии, которую отраслевые аналитики называют промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы, в прошлом году снизились на 8,4% до 64,41 млн тонн (или 1,23 млн б/с). Расходы Пекина на нее составили $38,3 млрд - на 19% меньше, чем в 2024 году.

Бразилия в 2025 году нарастила экспорт нефти в Китай почти на 28% до 47,08 млн тонн (или 0,91 млн б/с). Эта латиноамериканская страна потеснила из пятерки ведущих экспортеров нефти в КНР Объединенные Арабские Эмираты, которые, в свою очередь, увеличили поставки на 5,6% до 37,51 млн тонн (или 0,77 млн б/с).

Китай в 2025 году импортировал 577,73 млн тонн нефти, что на 4,4% больше, чем в 2024 году, а также является новым рекордом, сообщалось ранее. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в КНР составил 11,55 млн б/с против 11,04 млн б/с в 2024-м. Стоимость приобретенного сырья снизилась на 8,8% до $295,5 млрд.

Таблица основных экспортеров нефти в Китай в 2025 году: