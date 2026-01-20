Китай в 2025 году снизил импорт нефти из РФ на 7%
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2025 года вновь сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, однако общий объем ее поставок снизился к предыдущему году на 7,1% до 100,72 млн тонн, говорится в данных Главного таможенного управления КНР.
В среднесуточном выражении объем поставок нефти из РФ в Китай в прошлом году составил 2,04 млн баррелей в сутки против 2,19 млн б/с в предыдущем. Российское сырье обошлось Пекину в $49,8 млрд, что на 20% меньше, чем в 2024 году.
Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР по-прежнему является Саудовская Аравия. В 2025 году королевство нарастило поставки на 2,7% до 80,76 млн тонн (или 1,6 млн б/с). Пекин заплатил за саудовскую нефть в прошлом году $43,52 млрд - на 9% меньше, чем годом ранее.
Ирак в 2025 году вернулся в лидирующую тройку экспортеров нефти в Китай, нарастив поставки на 1,2% до 64,62 млн тонн (или 1,25 млн б/с). Затраты КНР на нефть из Ирака за год снизились почти на 10% до $33,38 млрд.
Поставки из Малайзии, которую отраслевые аналитики называют промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы, в прошлом году снизились на 8,4% до 64,41 млн тонн (или 1,23 млн б/с). Расходы Пекина на нее составили $38,3 млрд - на 19% меньше, чем в 2024 году.
Бразилия в 2025 году нарастила экспорт нефти в Китай почти на 28% до 47,08 млн тонн (или 0,91 млн б/с). Эта латиноамериканская страна потеснила из пятерки ведущих экспортеров нефти в КНР Объединенные Арабские Эмираты, которые, в свою очередь, увеличили поставки на 5,6% до 37,51 млн тонн (или 0,77 млн б/с).
Китай в 2025 году импортировал 577,73 млн тонн нефти, что на 4,4% больше, чем в 2024 году, а также является новым рекордом, сообщалось ранее. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в КНР составил 11,55 млн б/с против 11,04 млн б/с в 2024-м. Стоимость приобретенного сырья снизилась на 8,8% до $295,5 млрд.
Таблица основных экспортеров нефти в Китай в 2025 году:
|Объем экспорта нефти за 2025г, млн т
|Объем экспорта нефти за 2025г, млн б/с
|Динамика к 2024г
|Затраты КНР на приобретенную нефть, $ млрд
|Россия
|100,72
|2,044
|-7,1%
|49,803
|Саудовская Аравия
|80,76
|1,6
|+2,7%
|43,522
|Ирак
|64,62
|1,25
|+1,2%
|33,381
|Малайзия
|64,41
|1,23
|-8,4%
|31,002
|Бразилия
|47,08
|0,91
|+27,8%
|24,066
|ОАЭ
|37,51
|0,77
|+5,6%
|20,843
|Оман
|35,35
|0,71
|-13,3%
|19,466
|Ангола
|29,76
|0,58
|+3,6%
|15,654
|Кувейт
|19,02
|0,37
|+19,1%
|10,067
|Канада
|16,32
|0,31
|+1,8 раза
|7,435
|ВСЕГО
|577,73
|11,55
|+4,4%
|295,507