Brent подорожала до $64,17 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник.

К 14:29 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,36%), до $64,17 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,21 (0,35%), до $59,55 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить остров по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

"Рынок не закладывает в текущие котировки полномасштабный конфликт между США и ЕС, - сказал Мукеш Сахдев из XAnalysts Pty Ltd. - Скорее всего, компромисс будет найден". В то же время в случае эскалации верх в конфликте могут одержать США с учетом их преимущества в экономическом и энергетическом плане.

Кроме того, рост напряженности между США и Европой вызвал спад курса доллара к основным мировым валютам.

"Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку ценам на нефть, несмотря на общий уход из рисковых активов", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.

"Прогнозы, предусматривающие существенный излишек нефти на рынке, говорят о снижении цен на нефть, тогда как дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между ЕС и США представляет собой дополнительный понижательный риск", - добавил эксперт.