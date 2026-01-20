Поиск

Brent подорожала до $64,17 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник.

К 14:29 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,36%), до $64,17 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,21 (0,35%), до $59,55 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить остров по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

"Рынок не закладывает в текущие котировки полномасштабный конфликт между США и ЕС, - сказал Мукеш Сахдев из XAnalysts Pty Ltd. - Скорее всего, компромисс будет найден". В то же время в случае эскалации верх в конфликте могут одержать США с учетом их преимущества в экономическом и энергетическом плане.

Кроме того, рост напряженности между США и Европой вызвал спад курса доллара к основным мировым валютам.

"Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку ценам на нефть, несмотря на общий уход из рисковых активов", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.

"Прогнозы, предусматривающие существенный излишек нефти на рынке, говорят о снижении цен на нефть, тогда как дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между ЕС и США представляет собой дополнительный понижательный риск", - добавил эксперт.

Brent WTI Дональд Трамп США Урсула фон дер Ляйен Гренландия Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

 Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

Численность субъектов МСП в РФ обновила исторический максимум

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });