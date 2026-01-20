Sony передаст сегмент телевизоров СП под контролем китайской TCL

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Японская Sony Corporation и китайская TCL Electronics Holdings Limited подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия (СП), которому перейдет сегмент домашних медиасистем Sony.

TCL будет принадлежать 51% СП, Sony - 49%, говорится в их совместном пресс-релизе. Оно будет осуществлять весь спектр операций от разработки и дизайна продукции до производства, продаж, логистики и клиентского сервиса, в том числе на рынках телевизоров и домашней аудиотехники.

Партнеры намерены подписать окончательные соглашения до конца марта этого года и запустить СП в апреле следующего.

Новая компания будет использовать технологии обоих партнеров, полагаясь в том числе на экспертизу Sony в области управления цепочками поставок и промышленные ресурсы TCL.

Предполагается, что в названиях товаров будут использоваться бренды Sony и Bravia.

Финансовые условия партнерства не разглашаются.