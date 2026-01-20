На набережной в Стамбуле нашли тело, предположительно, пловца Свечникова

Россиянин пропал в августе во время заплыва через Босфор

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На стамбульской набережной обнаружено тело неизвестного мужчины, предположительно, это российский пловец Николай Свечников, сообщает во вторник генконсульство России в Стамбуле.

"Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы. О развитии ситуации будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщает Türkiye Today, погибший был одет в костюм для плавания.

Свечников пропал без вести во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года.