Военный бюджет Киргизии увеличился с 2018 года на 300%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бюджет Вооруженных сил Киргизии за последние восемь лет увеличился на 300%, сообщил через пресс-службу премьер-министр страны Адылбек Касымалиев.

"В последние годы значительно укрепилась обороноспособность страны. Бюджет Вооруженных сил республики по сравнению с 2018-2019 годами увеличен более чем на 300%. Эти средства в первую очередь направляются на укрепление материально-технической базы, оснащение армии современным вооружением и техникой, развитие инфраструктуры воинских частей, военных городков и гарнизонов", - сказал он.

По его словам, средства также были направлены на приобретение современных образцов вооружения, военной и специальной техники, включая средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

Киргизия Адылбек Касымалиев
