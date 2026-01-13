Поиск

Узбекистан пересмотрит оборонную доктрину

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета безопасности республики предложил пересмотреть оборонную доктрину страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указано, что настало время пересмотреть оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также концепцию национальной безопасности от 1997 года", - говорится в сообщении.

Мирзиёев подтвердил необходимость укрепления военной безопасности и обороны страны с учетом быстро меняющейся региональной и глобальной обстановки. Он поставил задачу перехода к системному и проактивному подходу в сфере обороны, ориентированному на предупреждение рисков и угроз.

По словам президента, модернизация Вооруженных сил должна основываться на повышении мобильности, технологичности и эффективности управления, а также на широком применении цифровых решений и современных технологий. Приоритетами развития оборонной промышленности он назвал повышение ее технологического уровня и устойчивости, внедрение цифровых решений и элементов искусственного интеллекта.

Мирзиёев подчеркнул ключевую роль развития человеческого капитала армии и дальнейшего совершенствования системы военного образования, в том числе на базе Университета военной безопасности и обороны с использованием цифровых и интеллектуальных технологий обучения. Также указана необходимость укрепления военно-научной и инфраструктурной базы и подготовки инженерно-технических и киберспециалистов нового поколения.

Кроме того, определены задачи по формированию новой модели срочной военной службы, предусматривающей получение военнослужащими профессиональных навыков и реальных перспектив после демобилизации. Сообщается, что ежегодно 5 тысяч военнослужащих срочной службы будут обучаться в рамках программ "Один миллион программистов" и "Пять миллионов лидеров в сфере ИИ".

Планируется создание условий для поступления военнослужащих в высшие учебные заведения в период службы, а также поддержка обучения после демобилизации, включая компенсацию расходов на сертификаты и предоставление беспроцентных образовательных кредитов.

Также будут расширены меры содействия занятости демобилизованных военнослужащих, в том числе поддержка предпринимательства и предоставление дополнительных преимуществ при трудоустройстве.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 г. сократился до $224 млрд

 Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 г. сократился до $224 млрд

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

В Казахстане заявили о штатной отгрузке нефти на КТК с учетом корректировок на погоду

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

 В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

Что случилось этой ночью: вторник, 13 января

США рассматривают кибероперации среди вариантов действий в отношении Ирана

Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

 Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });