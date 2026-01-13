Узбекистан пересмотрит оборонную доктрину

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета безопасности республики предложил пересмотреть оборонную доктрину страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указано, что настало время пересмотреть оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также концепцию национальной безопасности от 1997 года", - говорится в сообщении.

Мирзиёев подтвердил необходимость укрепления военной безопасности и обороны страны с учетом быстро меняющейся региональной и глобальной обстановки. Он поставил задачу перехода к системному и проактивному подходу в сфере обороны, ориентированному на предупреждение рисков и угроз.

По словам президента, модернизация Вооруженных сил должна основываться на повышении мобильности, технологичности и эффективности управления, а также на широком применении цифровых решений и современных технологий. Приоритетами развития оборонной промышленности он назвал повышение ее технологического уровня и устойчивости, внедрение цифровых решений и элементов искусственного интеллекта.

Мирзиёев подчеркнул ключевую роль развития человеческого капитала армии и дальнейшего совершенствования системы военного образования, в том числе на базе Университета военной безопасности и обороны с использованием цифровых и интеллектуальных технологий обучения. Также указана необходимость укрепления военно-научной и инфраструктурной базы и подготовки инженерно-технических и киберспециалистов нового поколения.

Кроме того, определены задачи по формированию новой модели срочной военной службы, предусматривающей получение военнослужащими профессиональных навыков и реальных перспектив после демобилизации. Сообщается, что ежегодно 5 тысяч военнослужащих срочной службы будут обучаться в рамках программ "Один миллион программистов" и "Пять миллионов лидеров в сфере ИИ".

Планируется создание условий для поступления военнослужащих в высшие учебные заведения в период службы, а также поддержка обучения после демобилизации, включая компенсацию расходов на сертификаты и предоставление беспроцентных образовательных кредитов.

Также будут расширены меры содействия занятости демобилизованных военнослужащих, в том числе поддержка предпринимательства и предоставление дополнительных преимуществ при трудоустройстве.