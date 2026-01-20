Трамп сомневается, что союзники по НАТО придут на помощь США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не уверен, что союзники по НАТО будут готовы помочь Вашингтону в случае серьезных проблем.

"Есть большое опасение в отношении НАТО. Мы потратили огромные деньги на НАТО, и мы придем им на помощь, но я действительно задаюсь вопросом, придут ли они на помощь нам", - сказал Трамп во вторник на пресс-конференции.

Американский лидер вновь отметил, что Североатлантический альянс долгое время "несправедливо относился" к Штатам.