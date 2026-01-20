Поиск

Трамп заявил, что не нужно отказываться от ООН

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не возражает против деятельности ООН, но недоволен тем, как организация использует свой потенциал.

"Я думаю, что надо позволить ООН продолжать деятельность, потому что ее потенциал так велик", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не хочет ли он, чтобы его инициатива о "Совете мира" заменила ООН.

По словам американского лидера, "ООН просто не очень сильно помогает". "Она должна была урегулировать все те войны, которые урегулировал я", - сказал глава Белого дома.

"Мне очень нравится потенциал ООН, но она никогда не использовала его в полной мере", - посетовал Трамп.

США Дональд Трамп ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

 Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });