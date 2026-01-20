Трамп заявил, что не нужно отказываться от ООН

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не возражает против деятельности ООН, но недоволен тем, как организация использует свой потенциал.

"Я думаю, что надо позволить ООН продолжать деятельность, потому что ее потенциал так велик", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не хочет ли он, чтобы его инициатива о "Совете мира" заменила ООН.

По словам американского лидера, "ООН просто не очень сильно помогает". "Она должна была урегулировать все те войны, которые урегулировал я", - сказал глава Белого дома.

"Мне очень нравится потенциал ООН, но она никогда не использовала его в полной мере", - посетовал Трамп.