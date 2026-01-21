Поиск

США ожидают, что в мероприятии по поводу учреждения Совета мира примут участие 35 стран

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне ожидают, что на церемонии, посвященной созданию Совета мира, будут присутствовать представители 35 стран из 50 приглашенных на мероприятие, сообщает в среду CNN со ссылкой на источник.

"На церемонии подписания в Давосе, посвящённой недавно созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира, ожидается присутствие примерно 35 из 50 приглашённых стран, заявил высокопоставленный представитель американской администрации", - передает телеканал.

По данным CNN, "некоторые страны, например ОАЭ и Бахрейн, уже подтвердили своё участие". "Но несколько других пока не дали окончательного ответа, а такие союзники, как Франция, заявили, что к Совету присоединяться не будут", - сообщает CNN.

Совет мира - инициатива Трампа, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что Совет пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Ранее на приглашение американского президента войти в Совет дали согласие Египет, Израиль, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

Между тем, дипломаты европейских стран ранее выражали опасение, что Трамп пытается заменить ООН, создав альтернативную площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

