Президент США считает, что сможет достигнуть своих целей в Гренландии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что сможет добиться американского контроля над Гренландией.

"Думаю, все в итоге будет хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский президент отметил, что позже на этой неделе в Давосе у него запланировано много встреч по Гренландии.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные установление контроля над Гренландией. Однако власти Дании отказываются уступать остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.