Поиск

Трамп заявил, что контроль над Гренландией сделает "Золотой купол" более эффективным

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для создания системы ПРО "Золотой купол".

"Обладание Гренландией сделало бы "Золотой купол" гораздо более эффективным", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.

В миреПрезидент США считает, что сможет достигнуть своих целей в ГренландииЧитать подробнее

Он также отверг угрозу Европейского союза ответить на вторжение США в Гренландию с помощью жестких мер в вопросах торговли.

"Все, что бы они ни сделали (...) вернется к ним рикошетом", - считает американский лидер.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

В миреДатский депутат предупредил США о войне с Данией в случае вторжения в ГренландиюЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп объявил 17 января, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

США Дональд Трамп Гренландия Золотой купол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

 Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом Совете мира

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8208 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });