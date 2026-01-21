Трамп заявил, что контроль над Гренландией сделает "Золотой купол" более эффективным

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для создания системы ПРО "Золотой купол".

"Обладание Гренландией сделало бы "Золотой купол" гораздо более эффективным", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.

Он также отверг угрозу Европейского союза ответить на вторжение США в Гренландию с помощью жестких мер в вопросах торговли.

"Все, что бы они ни сделали (...) вернется к ним рикошетом", - считает американский лидер.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Президент США Дональд Трамп объявил 17 января, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".