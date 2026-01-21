Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Президент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета Air Force One перед вылетом в Швейцарию с военной базы Эндрюс, штат Мэриленд Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел в Давос на Всемирный экономический форум, возвращается обратно из-за выявленной технической неисправности, передает CNN со ссылкой на источник.

"Борт N1 возвращается на базу Эндрюс по техническим причинам", - информировал источник.

Перед вылетом президент заявил журналистам, что не знает, чего конкретно ожидать от поездки на ВЭФ.

"Итак, я еду в Давос. Я полагаю, что поездка будет очень успешной. (...) Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет", - сообщил американский лидер.