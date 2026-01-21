Поиск

Трамп со второй попытки вылетел в Давос после замены президентского самолета

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после пересадки на запасной самолет вылетел в Давос на Всемирный экономический форум, сообщил телеканал CNN.

Самолет, на котором Трамп первоначально вылетел в Давос, после обнаруженной в полете "незначительной проблемы с электроникой" вернулся обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. Самолет благополучно приземлился в 23:07 по местному времени (7:07 по Москве).

По данным пресс-службы президента США, новый борт начал движение по взлетной полосе в 00:02 по местному времени (в 08:02 по Москве). Сейчас он в воздухе и направляется в Давос.

