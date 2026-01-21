В Финляндии, Норвегии и Швеции в марте пройдут натовские учения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции пройдут масштабные учения Cold Response по реагированию в арктических условиях на внешние угрозы, сообщил в среду финский телерадиовещатель Yle.

"Для Финляндии крайне важно, чтобы совместные учения в соответствии с планами НАТО распространялись непосредственно на финскую территорию. Это усиливает сдерживание и оборонительные возможности", - сказал Yle бригадный генерал Ману Туоминен.

По его словам, учения должны способствовать развитию многонационального сотрудничества и готовности быстро реагировать на изменения в сфере безопасности. "Цель - проверить функциональность логистики, переброски и концентрации войск", - сказал Туоминен.

Cold Response станут самыми важными военными учениями 2026 года, направленными на обучение стран НАТО действиям в сложных арктических условиях.

В учениях, которые пройдут под руководством Норвегии с 9 по 20 марта, примут участие около 25 000 солдат из 14 разных стран.

В Финляндии в учениях примут участие 7 500 солдат. Более половины из них, 4 000, прибудут по суше и воздуху из других стран НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции и Италии.

"Реальные тренировочные бои в основном будут проходить на полигоне Роваярви и вокруг Соданкюля, где будет использоваться арктический опыт бригады егерей", - отметил Туоминен.