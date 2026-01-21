Литва лишила ВНЖ более 1,7 тысячи белорусов и россиян в 2025 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В 2025 году в общей сложности 1721 гражданин Белоруссии и России был признан представляющим угрозу государственной безопасности и общественному порядку Литвы и получил отказ на вид на жительство в республике, сообщил в среду департамент миграции при литовском МВД.

"После оценки собранной общедоступной и не общедоступной информации и данных, полученных от Департамента государственной безопасности, в 2025 году учреждение установило, что 1634 гражданина Беларуси представляют угрозу государственной безопасности. Это почти в три раза больше, чем в 2024 году, когда подобные решения были приняты в отношении 598 белорусов", - в частности, говорится в сообщении.

"В 2025 году в общей сложности 87 граждан России были признаны угрозой государственной безопасности. Это меньше, чем в 2024 году, когда такие решения были приняты в отношении 125 россиян", - добавили в департаменте.

Уточняется, что в общей статистике учтены отказы в выдаче ВНЖ Литвы, решения об их непродлении и аннулирование уже выданных. "Всем этим иностранцам также запрещен въезд в Литву", - говорится в сообщении.