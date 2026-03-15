Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, - в 2029 году", - сказал он в воскресенье на избирательном участке №51, расположенном во Дворце школьников в Астане.

Токаев также прокомментировал мнения экспертов по поводу учреждения новой должности вице-президента, некоторые из них высказывают предположение, что конституционная реформа - это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам.

"Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе", - считает глава государства.

Токаев пояснил, что новая должность вице-президента укрепит институты государственной власти.

"И в этом можно будет убедиться в будущем. Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом", - резюмировал он.

Ранее Токаев предложил создать в Казахстане должность вице-президента. Предполагается, что вице-президент, по поручению президента, будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие, иные поручения президента.

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по новой Конституции.