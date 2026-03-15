FT сообщила, что боевые действия на Ближнем Востоке отвлекают США от переговоров по Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Операция против Ирана отодвинула дипломатические усилия Вашингтона по решению украинского кризиса на второй план, сообщает в воскресенье Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Конфликт на Ближнем Востоке переключил на себя внимание Вашингтона с мирного соглашения, заявили четыре европейских дипломата, участвующих в переговорах по Украине (...), по словам одного высокопоставленного европейского чиновника, переговоры России и Украины при посредничестве США "в самом деле оказались в опасной зоне", - информирует издание.

"Ближний Восток кардинально переориентировал внимание политиков от Украины, сказал один из дипломатов ЕС и добавил: "Для нас и для Украины это катастрофа", - отмечает FT.

Один из собеседников газеты заверил, что переговоры "потеряли темп", и им нужна смена формата.

Вместе с тем, по словам дипломатов, США сообщили странам ЕС, что поставки американских вооружений, особенно средств ПВО, предназначавшихся Киеву, откладываются, поскольку для Белого дома теперь приоритет - страны Ближнего Востока.

По данным издания, после начала ударов США и Израиля по Ирану прибывший в Вашингтон канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал варианты, как усилить давление на РФ. Однако, по словам источников, президент США Дональд Трамп не был склонен обсуждать эту тему и сохранил уверенность, что Россия занимает сильные позиции, а Украина - слабые. Также не наблюдалось указаний на то, что Вашингтон хочет нарастить давление на РФ.

"Два дипломата ЕС сказали, что за прошлую неделю американские чиновники говорили европейским коллегам: дальнейших санкций против нефтяной отрасли России не будет", - передает издание.

Вместе с тем неназванный сотрудник Белого дома сказал, что Трамп рассчитывает на соглашение для окончания украинского кризиса, и что переговорщики от США добились крупных успехов за последние месяцы.

Источники также утверждали, что США в значительной степени безразлично, на каких условиях завершится кризис на Украине.