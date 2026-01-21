Поиск

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду заявил, что президент США Дональд Трамп правильно говорит о необходимости усилить защиту Арктики из-за политики России и Китая в регионе.

"Что касается Арктики, то президент Трамп и другие лидеры правы: мы должны защитить Арктику. Китай и Россия становятся все активнее в регионе", - сказал он, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Рютте, усиление активности Москвы и Пекина произошло благодаря развитию региональных морских путей. При этом он напомнил, что все арктические державы, кроме России, состоят в НАТО.

Говоря о разногласиях Европы и США по поводу Гренландии, Рютте подчеркнул, что "все должна решать продуманная дипломатия". Он отказался от более подробных комментариев по поводу споров о Гренландии.

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на получение контроля над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Ранее в Гренландии под эгидой Дании стартовали учения "Арктическая стойкость". Также в среду CNN передавал со ссылкой на Елисейский дворец, что власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии.

НАТО Марк Рютте США Дональд Трамп Арктика РФ КНР
