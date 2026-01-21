Глава Евросовета видит в угрозах США о пошлинах против ЕС подрыв трансатлантических отношений

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ЕС готов защитить себя от любых форм принуждения и расценивает дополнительные американские пошлины из-за Гренландии как угрозу трансатлантическим отношениям, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Дальнейшее введение (таможенных - ИФ) тарифов подорвёт трансатлантические отношения и несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США", - сказал Кошта, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По его словам, ЕС готов "защищать себя, наши государства-члены, наших граждан, наши компании от любых форм принуждения". "И Европейский союз обладает для этого силой и инструментами", - добавил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС един в "полной поддержке и солидарности с Королевством Дания и с Гренландией", и считает, что "только они, Дания и Гренландия, могут решать свою судьбу".

Вместе с тем в Евросоюзе признают "наличие общих трансатлантических интересов в обеспечении мира и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО". "Мы, конечно же, хотим продолжать конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами по всем вопросам, представляющим общий интерес, а их много, поскольку мы являемся партнёрами и союзниками и вместе входим в трансатлантическое сообщество", - отметил Кошта.

При этом он заявил о единстве в ЕС относительно принципов международного права, территориальной целостности и национального суверенитета.

Выступая накануне созванного им внеочередного саммита ЕС в связи с ситуацией вокруг Гренландии, Кошта сказал, что именно на этих принципах должны основываться в четверг дискуссии между лидерами Евросоюза и последующие действия ЕС.

Президент США Дональд Трамп, желающий установить контроль над Гренландией, заявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Его недовольство вызвали планы европейских стран провести военные учения на острове. Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".