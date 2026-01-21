Поиск

Глава Евросовета видит в угрозах США о пошлинах против ЕС подрыв трансатлантических отношений

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ЕС готов защитить себя от любых форм принуждения и расценивает дополнительные американские пошлины из-за Гренландии как угрозу трансатлантическим отношениям, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Дальнейшее введение (таможенных - ИФ) тарифов подорвёт трансатлантические отношения и несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США", - сказал Кошта, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По его словам, ЕС готов "защищать себя, наши государства-члены, наших граждан, наши компании от любых форм принуждения". "И Европейский союз обладает для этого силой и инструментами", - добавил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС един в "полной поддержке и солидарности с Королевством Дания и с Гренландией", и считает, что "только они, Дания и Гренландия, могут решать свою судьбу".

Вместе с тем в Евросоюзе признают "наличие общих трансатлантических интересов в обеспечении мира и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО". "Мы, конечно же, хотим продолжать конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами по всем вопросам, представляющим общий интерес, а их много, поскольку мы являемся партнёрами и союзниками и вместе входим в трансатлантическое сообщество", - отметил Кошта.

В миреРютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНРЧитать подробнее

При этом он заявил о единстве в ЕС относительно принципов международного права, территориальной целостности и национального суверенитета.

Выступая накануне созванного им внеочередного саммита ЕС в связи с ситуацией вокруг Гренландии, Кошта сказал, что именно на этих принципах должны основываться в четверг дискуссии между лидерами Евросоюза и последующие действия ЕС.

Президент США Дональд Трамп, желающий установить контроль над Гренландией, заявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Его недовольство вызвали планы европейских стран провести военные учения на острове. Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Евросовет Антониу Кошта ЕС США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

 Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });