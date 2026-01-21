В Швеции скончалась принцесса Дезире

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Швеции в возрасте 87 лет скончалась принцесса Дезире, сообщил в среду в пресс-релизе Королевский двор.

"С большой печалью я получил известие о смерти моей сестры, принцессы Дезире", - выразил соболезнование король Карл XVI Густав.

Согласно пресс-релизу, "принцесса Дезире мирно скончалась в своём доме, во дворце Коберг в Вестергётланде, в окружении семьи".

Принцесса Дезире (Дезире Елизавета Сибилла, баронесса Сильвершёльд) была третьей дочерью принца Густава, герцога Вестерботтенского и принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской.

В 1964 году она вышла замуж за барона Нилса Сильвершёльда.

Принцесса оставила после себя троих детей и их семьи.