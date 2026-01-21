Трамп в Давосе заявил, что Европа движется не в правильном направлении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, европейские страны идут не в том направлении, в каком нужно.

"Я люблю Европу, и я хочу видеть, чтобы у Европы все было хорошо, но она не двигается в нужном направлении", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическим форуме в Давосе.

Он отметил, что "некоторые места в Европе становятся неузнаваемыми". Американский лидер отметил, что эти изменения происходят не в положительную сторону, а в отрицательную. В частности, он раскритиковал европейскую миграционную политику, а также политику в сфере энергетики.