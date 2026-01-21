Трамп отметил, что Венесуэле не помогли при операции США оборонные системы РФ и КНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские и китайские системы не помогли Венесуэле при операции американских военных в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп в среду.

"Две недели назад в Венесуэле увидели наше оружие, о котором никто никогда не слышал. Они не смогли ни разу выстрелить в нас. Все было сбито с толку. Они видели нас и сказали нажимать на курок, но ничего не произошло: никакие противовоздушные ракеты не поднялись в воздух", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Эти оборонные системы были сделаны Россией и Китаем. Наверное, теперь им придется начать разработку систем заново", - сказал он.