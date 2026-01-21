ЕП запросил правовую оценку Судом ЕС торгового соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) принял в среду решение обратиться в Суд ЕС с просьбой оценить, соответствует ли соглашение между ЕС и общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР европейской правовой базе - договорам Евросоюза.

За резолюцию о предоставлении юридического заключения Европейского суда по соглашению с МЕРКОСУР проголосовали 334 депутата ЕП, против высказались 324, воздержались 11 парламентариев.

"Правовая основа Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (iTA) будет рассмотрена Европейским судом. Европейский парламент продолжит изучение текстов, ожидая заключения Европейского суда. Только после этого парламент сможет проголосовать за одобрение (или отказ) принятия соглашения", - говорится в сообщении ЕП об итогах голосования по данному пункту повестки.

"Могу вам сказать, что (Европейская) комиссия сожалеет об этом решении Европейского парламента. Согласно нашему анализу, вопросы, поставленные парламентом в этом заявлении, не являются обоснованными, потому что комиссия уже прорабатывала их очень глубоким образом с Европейским парламентом", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг соглашения.

Кроме того, продолжил пресс-секретарь, эти вопросы не являются новыми, они уже обсуждались в прошлом при подготовке других торговых договоров.

В ответ на уточняющий вопрос Жилл подтвердил, что, пока Суд ЕС не вынесет свою оценку по соглашению с МЕРКОСУР, евродепутаты не смогут проголосовать за его временное применение.

В течение этого периода, объяснил он, Еврокомиссия продолжит работу с депутатами и в целом с Европарламентом, чтобы убедить их в том, что этому соглашению можно доверять и его следует поддержать.

Соглашение о партнерстве и Временное торговое соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР были подписаны 17 января в парагвайской столице Асунсьоне. Еврокомиссия назвала это событие "исторической вехой в отношениях между двумя регионами".

Соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР по сей день воспринимается неоднозначно в странах ЕС, вызывая горячие протесты европейских сельхозпроизводителей, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся перед фактом недобросовестной конкуренции. Их опасения связаны с тем, что Европу наводнят дешевые южноамериканские продукты, к которым Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований качества, как к продукции собственных аграриев.

В связи с этим торговым соглашением 22 января в Европарламенте пройдет голосование по вотуму недоверия Европейской комиссии, выдвинутому политическими силами, которые не согласны с данной сделкой.