Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

Фото: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы понять, почему днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Давосе в солнцезащитных очках.

"Я видел его вчера в прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, с ним произошло?" - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент США подчеркнул, что несмотря на разногласия, не желает президенту Франции зла.

"Я хорошо к нему отношусь. В это сложно поверить, не правда ли?" - добавил Трамп.

Накануне Макрон выступил на ВЭФ в солнцезащитных очках-авиаторах, поскольку у него в глазу лопнул сосуд. По данным врача французского лидера, это не представляет опасности для здоровья главы государства. Вместе с тем, в СМИ и соцсетях активно обсуждают, могут ли быть иные объяснения решению Макрона носить солнцезащитные очки.

Дональд Трамп США Эммануэль Макрон Франция
