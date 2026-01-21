Трамп заявил, что подошел "сравнительно близко" к решению украинского кризиса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным.

"Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

По словам Трампа, обе стороны в итоге хотят заключить соглашение, которое позволит завершить конфликт. Вместе с тем президент США подчеркнул, что если они этого не сделают, то "будут глупцами".

Также Трамп повторил мысль, что, по его мнению, когда РФ бывает готова решить конфликт, то Украина к этому оказывается не готова. И, наоборот, - когда Киев готов к урегулированию кризиса, такой готовности не наблюдается у Москвы.

Он повторил и неоднократно озвученную им мысль, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между лидерами РФ и Украины. "А это не очень помогает, когда вы пытаетесь решить проблему", - добавил президент США.