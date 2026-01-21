Поиск

Трамп призвал западные страны беречь культурное наследие в эпоху перемен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что западные страны в свое время смогли добиться невероятного прогресса благодаря своей культуре, и в нынешнюю эпоху перемен эту культуру необходимо оберегать.

"Бум процветания и прогресса, который сделал Запад таким, какой он есть, произошел не из-за снижения налогов, а благодаря нашей особой культуре. Это бесценное наследие, которое объединяет США и Европу, мы его разделяем. Но мы должны укреплять его", -сказал он.

По его словам, западные страны должны стать сильнее, богаче и успешнее чем когда-либо. Он подчеркнул, что западную культуру необходимо защищать, и нынешние лидеры должны вновь "найти этот дух, который позволил Западу подняться со дна темных веков на вершину человеческих достижений".

По его словам, "мы живем в невероятное время перемен, и мы обязаны извлекать выгоду из этой ситуации".

"Будущее не имеет границ, в основном, благодаря вам, и мы должны защищать вас, должны ценить вас. Я всегда говорил, что мы должны ценить наших гениальных людей, потому что их не так много", - заявил он, обращаясь к гостям форума.

Президент США заверил, что хотя он часто критикует руководителей стран Европы, тем не менее, чувствует тесную связь с европейскими странами. Он напомнил, что его предки - немцы и шотландцы.

"У нас есть цивилизационная связь с Европой. Но им надо отказаться от ошибочной политики, которую они проводили последние десять лет", - добавил Трамп.

Он заверил, что хочет, "чтобы у Европы все было хорошо".

"Нам нужны не слабые, а сильные союзники", - подытожил он.

Дональд Трамп Запад США Давос Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

 Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

 Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

Трамп убежден в желании и Путина, и Зеленского урегулировать конфликт

Дональд Трамп стремится к немедленным переговорам по покупке Гренландии

Трамп считает, что в ближайшие полгода Венесуэла заработает больше, чем за последние 20 лет

Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

 Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

США ожидают, что в мероприятии по поводу учреждения Совета мира примут участие 35 стран

Госдума отклонила проект об обязательной фотофиксации капремонта

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

 Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

 Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8214 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });