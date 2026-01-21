Трамп призвал западные страны беречь культурное наследие в эпоху перемен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что западные страны в свое время смогли добиться невероятного прогресса благодаря своей культуре, и в нынешнюю эпоху перемен эту культуру необходимо оберегать.

"Бум процветания и прогресса, который сделал Запад таким, какой он есть, произошел не из-за снижения налогов, а благодаря нашей особой культуре. Это бесценное наследие, которое объединяет США и Европу, мы его разделяем. Но мы должны укреплять его", -сказал он.

По его словам, западные страны должны стать сильнее, богаче и успешнее чем когда-либо. Он подчеркнул, что западную культуру необходимо защищать, и нынешние лидеры должны вновь "найти этот дух, который позволил Западу подняться со дна темных веков на вершину человеческих достижений".

По его словам, "мы живем в невероятное время перемен, и мы обязаны извлекать выгоду из этой ситуации".

"Будущее не имеет границ, в основном, благодаря вам, и мы должны защищать вас, должны ценить вас. Я всегда говорил, что мы должны ценить наших гениальных людей, потому что их не так много", - заявил он, обращаясь к гостям форума.

Президент США заверил, что хотя он часто критикует руководителей стран Европы, тем не менее, чувствует тесную связь с европейскими странами. Он напомнил, что его предки - немцы и шотландцы.

"У нас есть цивилизационная связь с Европой. Но им надо отказаться от ошибочной политики, которую они проводили последние десять лет", - добавил Трамп.

Он заверил, что хочет, "чтобы у Европы все было хорошо".

"Нам нужны не слабые, а сильные союзники", - подытожил он.